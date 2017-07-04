Криштиану Роналду обвинили в расизме за пост в социальной сети

Нападающего сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду обвинили в расизме за фотографию в Instagram, сообщает RT.

На фотографии игрок позирует возле бассейна с полузащитником португальской сборной Жозе Семеду. «Идеальное совпадение: черный и белый шоколад», — подписал ее футболист.

В комментариях болельщики обвинили Роналду в акценте на разный цвет кожи, а также в гомосексуализме. К моменту публикации новости пост собрал более 3 млн лайков.