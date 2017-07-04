04 июля 2017, 20:20
Криштиану Роналду обвинили в расизме за пост в социальной сети
Нападающего сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду обвинили в расизме за фотографию в Instagram, сообщает RT.
На фотографии игрок позирует возле бассейна с полузащитником португальской сборной Жозе Семеду. «Идеальное совпадение: черный и белый шоколад», — подписал ее футболист.
В комментариях болельщики обвинили Роналду в акценте на разный цвет кожи, а также в гомосексуализме. К моменту публикации новости пост собрал более 3 млн лайков.
Perfect Match Black And White chocolate 👌😝💥💥💥💥💥💥
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июл 3 2017 в 10:48 PDT
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