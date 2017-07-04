Делу о хищениях при строительстве резиденции Путина присвоен гриф «Совершенно секретно»

Следственный комитет присвоил гриф «Совершенно секретно» уголовному делу против руководства предприятия «Атэкс», которое обвиняют в хищении 227,5 млн рублей при строительстве зданий в резиденции главы государства Ново-Огарево, сообщает РБК.

«В деле есть информация, представляющая государственную тайну, поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях», - рассказал изданию источник, ​близкий к руководству ФСБ.

У адвокатов фигурантов дела в конце июня взяли подписку о неразглашении государственной тайны, подтвердил РБК адвокат одного из обвиняемых Андрей Гривцов.

По словам адвокатов, к гостайне могут косвенно относиться сведения о номенклатуре госконтрактов, которые упоминаются в деле, и технические задания к ним.

Дело о хищении 227,5 млн рубей на строительных работах в резиденции главы государства «Ново-Огарево» было возбуждено в марте этого года. Тогда сотрудники ФСБ провели обыск в унитарном предприятии «Атэкс», которое подчиняется ФСО, и еще нескольких компаниях, которые были субподрядчиками «Атэкса» при работах на правительственном объекте.

В итоге под стражей оказались гендиректор «Атэкса» Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, а также бизнесмены Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов. ФСО заказала «Атэксу» работы в «Ново-Огарево» за 5,7 млрд рублей, следовало из данных портала госзакупок. Предполагалось, что поставщик работ за 388 млн рублей спроектирует гараж, гостиницу со спортивным залом, ангар для хранения парковой техники, дом приемов, комендатуру, контрольно-пропускной пункт, котельную и ограждения. Еще более 5,3 млрд рублей было выделено непосредственно на строительство.

ФСО в дальнейшем судилась с «Атэксом», поскольку работы так и не были завершены. Арбитражный суд признал, что поставщик не выполнил часть работ, и взыскал с «Атэкса» в качестве неустойки почти 77,2 млн рублей. Деньги выводились разными схемами; одна из них, в частности, была связана с закупкой и установкой вентиляционного оборудования по завышенной цене.

К июлю трое из шести обвиняемых по делу признали вину и заключили досудебные соглашения.