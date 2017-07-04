В Думе допустили серьезную корректировку «пакета Яровой»

Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»), который является одним из инициаторов законопроекта об отсрочке вступления в силу пакета антитеррористических законов депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова допустил, что так называемый «пакет Яровой» может быть со временем значительно скорректирован, а то и вовсе не вступить в силу, сообщает «Интерфакс».

Шеин отметил: «Мы предлагаем перенести вступление в силу этого "пакета". Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в правительстве, и, насколько мне известно, по нему готовится положительный отзыв».

Депутат также выразил мнение, что «пауза просто так не берется, обычно она означает, что содержательно документ будет меняться, и вообще хочу напомнить известный закон Мерфи, суть которого в том, что отсрочка - это ужасная форма отказа».

Напомним, ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассматривает предложение о переносе вступления в силу «пакета Яровой» с 2018 на 2023 год. Как уточнил один из источников, претензии к законопроекту о переносе сроков были у ФСБ, поэтому авторам документа дали время на его доработку. Другой источник утверждает, что доработка означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях.