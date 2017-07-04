Оливера Стоуна обвинили в нарушении авторских прав из-за фильма о Путине

Американского режиссера Оливера Стоуна, автора фильма «Интервью с Путиным», обвинили в нарушении авторских прав. Видеооператор из Уфы Владимир Жилко написал в своем Instagram, что Стоун использовал в фильме сделанные Жилко кадры.

Речь идет о моментах на 33-й минуте 41-й секунде и на 48-й минуте 45-й секунде, которые были куплены «на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении».

А вы знали что во второй части фильма Оливера Стоуна ПУТИН были использованы мои кадры? Вашему вниманию Мечеть Ля Ля Тюльпан на 33:41 и на 48:45 ! Но как бы это ни было круто, эти кадры были куплены у меня на стоках по стандартной лицензии, что запрещает использование материала на телевидении. Как думаете стоит выеживаться? Публикация от Аэросъемка Уфа, Россия 🇷🇺 (@zhilko_vladimir) Июл 3 2017 в 2:50 PDT

Фильм «Интервью с Путиным» вышел в США на канале Showtime. В России фильм показал Первый канал с 19 по 22 июня.