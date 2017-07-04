В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили о предотвращенном теракте против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает РИА Новости

«Спецслужбы Украины планировали совершить очередной террористический акт на территории ЛНР. Объектом их заинтересованности вновь стали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — заявил 4 июля глава Министерства госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

По словам министра, атаку готовила диверсионная группа украинских силовиков в составе как минимум двух человек, в задачи которых входила «ликвидация международных наблюдателей».

В зоне конфликта на Украине с марта 2014 года действует специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, основные задачи которой - наблюдение за ситуацией и составление докладов о происходящем.