Текст присяги для вступления в гражданство РФ утвержден комитетом Госдумы

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству утвердил текст присяги, приносимой при вступлении в гражданство России, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу комитета.

Присягу будут приносить только иностранцы, которые вступают в гражданство России. Те, кто получают гражданство при рождении, либо получают паспорт в 14 лет, не будут зачитывать присягу.

Поправка о принятии присяги иностранцами при вступлении в гражданство России будет рассмотрена депутатами при втором чтении законопроекта о лишении гражданства за терроризм 12 июля.

Текст присяги, предложенный главой комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым, был озвучен в Госдуме 30 июня. Торжественная клятва звучит так: «Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Всего, по словам Крашенинникова, в профильный комитет поступили 93 варианта текстов: при этом некоторые из них были написаны в стихах, другие содержали «нестандартные формулировки». Все тексты опубликовали на сайте комитета.

Приносить присягу при вступлении в гражданство России на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным 6 июня предложил президент Владимир Путин, отметив, что в этом вопросе можно было бы «перенять опыт других стран».