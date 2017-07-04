СМИ назвали дату второго пуска с космодрома Восточный

Второй запуск с космодрома Восточный в Амурской области состоится 28 ноября 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник на космодроме.

По словам собеседника агентства, планируется запуск ракеты-носителя «Союз» с двумя геоспутниками.

При этом официально дата второго пуска неизвестна.

Напомним, первый пуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года, на четыре месяца позже первоначального срока, причем только со второй попытки. Первая, 27 апреля, при которой присутствовал президент России Владимир Путин, закончилась неудачей из-за неисправности кабеля аппаратуры системы управления стартового комплекса.