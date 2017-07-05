Россия продлила антисанкции против стран Запада

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «О мерах по реализации Указа Президента России «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Документ опубликован на сайте кабмина.

Постановление от 4 июля текущего года продлевает с 1 января по 31 декабря 2018 года срок действия запрета на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

В пояснительной записке к постановлению подчеркивается: «Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России».