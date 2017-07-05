США созвали Совбез ООН из-за пуска КНДР «ко Дню независимости»

Совбез ООН по просьбе США, Японии и Южной Кореи соберется сегодня на экстренное заседание в связи с последним ракетным пуском КНДР, сообщает Reuters.

В свою очередь, Минобороны США подтвердило, что в ночь на 4 июля Северная Корея запустила межконтинентальную ракету, которая представляет потенциальную угрозу для Штатов.

Ракета «Хвасон-14» была запущена с северокорейского полигона в провинции Пхенан-Пукто и упала в Японском море — в исключительной экономической зоне Японии.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын после запуска «с широкой улыбкой на лице сказал чиновникам, ученым и техникам, что США будут недовольны... поскольку в День независимости им был преподнесен такой пакет с подарками», приводит Reuters цитату Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК).

Президент США Дональд Трамп после запуска в твиттере призвал Китай сделать «существенный шаг в отношении КНДР и навсегда покончить с этим абсурдом».