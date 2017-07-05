Минфин сократит объем покупки валюты в 600 раз

С 7 июля по 4 августа Минфин России потратит на покупку иностранной валюты в общей сложности 74,3 млн рублей. Таким образом, ежедневно ведомство будет покупать валюты на 3,5 млн рублей, говорится на его сайте.

За предыдущий месяц Минфин потратил на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 45,1 млрд рублей, что эквивалентно 2,1 млрд рублей в день, отмечает «Интерфакс».

Таким образом, ведомство сократило объем покупки валюты в 607 раз.

Значительные средства на покупку иностранной валюты Минфин начал выделять 7 февраля. Эти меры должны были способствовать ослаблению курса рубля.