Делегации ДНР и ЛНР ушли с переговоров по пленным в Минске

В Минске сегодня проходили переговоры гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В заседании принимали участие представители России, Украины, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как сообщила «Луганскому информцентру» руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева, делегации ДНР, ЛНР и России покинули переговоры из-за позиции украинской стороны по обмену пленными.

По словам Кобцевой, представительница Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко «заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом"».

«В ответ представители Республик покинули переговоры вместе с представителем Российской Федерации», — добавила она.