Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 июля 2017, среда, 17:19
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Новые населенные пункты на Дальнем Востоке будут создавать через социальные сети
Екатеринбуржец похитил в Тюменской области технику стоимостью свыше четырех миллионов
Юную вокалистку из Тюмени признали лучшей на международном конкурсе в Вене
На чемпионата мира по футболу-2018 для болельщиков распахнут двери специальные «Дома Китая»
Тюменские инспекторы дважды лишили прав «тихого» нарушителя
Омич с наркотиками в кармане гулял по Тобольску
Родители тюменских выпускников зачитали рэп к окончанию учебы
В Тюмени пропали кони казака Афанасьева
Голубоглазый подкидыш: история тюменского Беляша
Звезды «Кривого зеркала» рассмешат тюменцев со сцены драмтеатра
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
05 июля 2017, 15:58
беспилотник Минтранспорта

Минтранс разрешил не регистрировать дроны до принятия специального акта

Беспилотник
Беспилотник
фото: Infocopter portal

Вступившие в силу изменения в Воздушный кодекс РФ, которые обязывают владельцев беспилотников ставить их на учет, не будут применяться до принятия специального правительственного акта. Об этом изданию VC.ru сообщили в министерстве транспорта.

В поправках в Воздушный кодекс говорится, что правила постановки на учет дронов должно установить правительство. Однако, как отметили в Минтрансе, проект постановления еще только готовится к направлению в Минюст и правительство.

«Предполагается принятие соответствующего нормативного правового акта во исполнение нормы федерального закона. До вступления в силу обозначенного акта никакие правовые последствия для граждан вследствие вступления в силу указанного пункта не могут иметь место», — сообщили в Минюсте.

Там отметили, что до вступления это акта в силу за отсутствие регистрации дронов не будет никаких «административно-правовых последствий».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Даниил Гранин
Умер писатель Даниил Гранин
Беспилотник
Минтранс разрешил не регистрировать дроны до принятия специального акта
Фрагменты MH17
Суд по крушению MH17 пройдет в Нидерландах
Владимир Путин и Дмитрий Песков
В Кремле решили не ждать многого от первой встречи Путина и Трампа
МВФ
МВФ отложил выделение очередного транша финпомощи Украине
Архив новостей

Самое читаемое

Сергей Кириенко
Кириенко слился?
Т-50 (ПАК-ФА)
Начались завершающие испытания истребителя пятого поколения Т-50
Ким Чен Ын
Последнее корейское предупреждение
Владимир Путин и Дональд Трамп
Кремль не согласовал встречу Путина и Трампа на G20
Сергей Лавров
Лавров пообещал США соразмерный ответ на атаки по Дамаску
17:11 Мутко пообещал изменить лимит на легионеров
16:47 Обвинение запросило 2,5 года колонии для лидера «Шалтая-Болтая»
16:23 В московском офисе «Яндекса» произошло возгорание кабелей
16:12 Мемориальную доску с дома Колчака в Петербурге убрали по решению суда
15:58 Минтранс разрешил не регистрировать дроны до принятия специального акта

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Топоров
Владимир Николаевич Топоров
5 июля 1928 года родился Владимир Топоров, великий российский филолог.
15:36 Стоявший за кассовой реформой в России бизнесмен покончил с собой в Лондоне
15:12 МЧС и РПЦ подписали соглашение по борьбе со стихиями
14:50 43% опрошенных россиян нашли оправдание сталинским репрессиям
14:35 СМИ анонсировали отказ России от дальнейшего сокращения добычи нефти
14:20 Опрошенные россияне стали реже экономить на еде и чаще на лекарствах
14:04 Информатор WADA Степанова попала в заявку сборной России на ЧМ в Лондоне
13:54 В метро Москвы пассажиров начали информировать о часах пик
13:48 Необычные летучие рыбы помогут авиаконструкторам
13:40 В Кремле не стали серьезно воспринимать опрос о политике президента в 2018 году
13:22 В Кремле решили не ждать многого от первой встречи Путина и Трампа
13:07 Минфин сократит объем покупки валюты в 600 раз
12:52 Итальянский фермер на тракторе создал огромный портрет Путина
12:32 Жириновский промок под дождем и предложил уволить столичных синоптиков
12:18 Исследование итальянских фамилий подтвердило снижение непотизма в научных учреждениях страны
12:09 Подозреваемых в крушении малайзийского «Боинга» будут судить в Нидерландах
11:38 МВД Украины сообщило об отражении новой атаки вируса Petya
11:21 В Новосибирске полиция заблокировала штаб Навального с тиражом его газет
11:11 Volvo перейдет на выпуск электрокаров и гибридов 2019 году
10:48 Минтранс ввел обязательную регистрацию беспилотников в России
10:36 В Бразилии открыт новый вид колибри
10:23 Минюст разъяснил штраф за несогласованное чтение Библии в кафе
10:02 ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка
09:42 Треть опрошенных «Левада-центром» россиян хотят ужесточения внутренней политики
09:23 США созвали Совбез ООН из-за пуска КНДР «ко Дню независимости»
09:00 МВФ отложил выделение очередного транша финпомощи Украине
08:45 Катар ответил на ультиматум арабских стран
08:30 Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию
08:11 Россия продлила антисанкции против стран Запада
08:01 Умер писатель Даниил Гранин
04.07 21:08 МВД Ставрополья не нашло нарушений в получении полицейскими квартир в подарок
04.07 20:20 Криштиану Роналду обвинили в расизме за пост в социальной сети
04.07 19:57 ЕСПЧ оставил в силе свое решение по «закону Димы Яковлева»
04.07 19:33 И.о. главы Балашихи назначен мэр Реутова Сергей Юров
04.07 19:17 Концерн «Калашников» разрабатывает военную модель мотоцикла «Иж»
04.07 18:49 Тинькофф банк начал формирование собственной сети банкоматов
04.07 18:32 В приграничных районах Ленобласти предложили разрешить хождение криптовалют
04.07 18:07 Делу о хищениях при строительстве резиденции Путина присвоен гриф «Совершенно секретно»
04.07 17:38 Мединский не будет присутствовать при рассмотрении своей диссертации в БелГУ
04.07 17:18 Путин и Си Цзиньпинь предложили решение проблемы ракетных испытаний КНДР
04.07 16:47 РЖД будет продавать билеты за 120 дней до отправления поезда
04.07 16:33 Умерла вдова Алексея Германа сценарист Светлана Кармалита
04.07 16:07 Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа 7 июля
04.07 15:53 Европарламент одобрил новые торговые преференции Евросоюза для Украины
04.07 15:52 Жители Северной Америки ели дикий картофель более 10 тысяч лет назад
04.07 15:42 Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.