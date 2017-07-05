Минтранс разрешил не регистрировать дроны до принятия специального акта

Вступившие в силу изменения в Воздушный кодекс РФ, которые обязывают владельцев беспилотников ставить их на учет, не будут применяться до принятия специального правительственного акта. Об этом изданию VC.ru сообщили в министерстве транспорта.

В поправках в Воздушный кодекс говорится, что правила постановки на учет дронов должно установить правительство. Однако, как отметили в Минтрансе, проект постановления еще только готовится к направлению в Минюст и правительство.

«Предполагается принятие соответствующего нормативного правового акта во исполнение нормы федерального закона. До вступления в силу обозначенного акта никакие правовые последствия для граждан вследствие вступления в силу указанного пункта не могут иметь место», — сообщили в Минюсте.

Там отметили, что до вступления это акта в силу за отсутствие регистрации дронов не будет никаких «административно-правовых последствий».