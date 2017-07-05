В отсутствие Володина депутаты вновь стали голосовать друг за друга

На сегодняшнем пленарном заседании, которое вместо спикера Вячеслава Володина вел вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), в зале после обеда находились лишь около половины депутатов — 245 человек. Как пишут «Ведомости», некоторые парламентарии из КПРФ голосовали друг за друга.

Эта практика начала пресекаться в новом составе Думы, когда депутатов стали штрафовать за прогулы пленарных заседаний. За усиление дисциплины выступал спикер Вячеслав Володин, пришедший в Думу из Кремля.

Коммунист Юрий Синельщиков, нажимавший кнопки для голосования за трех своих соседей по фракции, завил изданию: «Нас действительно меньше в зале, у нас традиционно больше работы в регионах».