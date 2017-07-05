05 июля 2017, 18:04
В Москве задержан организатор «Русского марша»
Сотрудники ФСБ задержали в Москве организатора «Русского марша» Юрия Горского. Об этом он сам рассказал телеканалу «Дождь».
По словам активиста, его задержали по статье УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Дело, как он считает, было заведено из-за первомайского шествия националистов на Октябрьском поле в столице.
Задержание произошло, когда Горский выходил из Мосгорсуда, где должна была рассматриваться апелляция по делу националиста Дмитрия Демушкина.
Шествие 1 мая было согласовано со столичными властями, однако полицейские тогда уже задерживали Горского.
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