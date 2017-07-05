В Москве задержан организатор «Русского марша»

Сотрудники ФСБ задержали в Москве организатора «Русского марша» Юрия Горского. Об этом он сам рассказал телеканалу «Дождь».

По словам активиста, его задержали по статье УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Дело, как он считает, было заведено из-за первомайского шествия националистов на Октябрьском поле в столице.

Задержание произошло, когда Горский выходил из Мосгорсуда, где должна была рассматриваться апелляция по делу националиста Дмитрия Демушкина.

Шествие 1 мая было согласовано со столичными властями, однако полицейские тогда уже задерживали Горского.