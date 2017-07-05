Умер писатель Даниил Гранин

В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на близких писателя.

Сообщение о кончине Даниила Гранина подтвердил также пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

Источник в медицинских кругах города рассказал «Интерфаксу», что писатель последние несколько дней находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров, а незадолго до кончины его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Даниил Гранин – фронтовик, командовал ротой тяжелых танков. Издаваться начал в 1949 году. В числе его работа – романы «Искатели», «Иду на грозу», «После свадьбы», «Зубр», «Неизвестный человек»; повести и рассказы «Наш комбат», «Дом на Фонтанке», «Оборванный след», «Сад камней», «Выбор цели» и многие другие. Огромную известность получила «Блокадная книга», написанная Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем.

В 2014 году Даниил Гранин выступил в бундестаге, рассказав немецким депутатам и канцлеру о выживании в блокадном Ленинграде.

3 июня текущего года в Петербурге президент РФ Владимир Путин вручил Даниилу Гранину Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год.