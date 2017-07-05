МВФ отложил выделение очередного транша финпомощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) отложит до конца года перечисление Украине очередного транша финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов, рассказал в интервью Bloomberg украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Гройсман объяснил это тем, что Верховная Рада до ухода на каникулы не успевает принять все необходимые законопроекты в рамках реформ, что являлось условием предоставления финансовой помощи. В частности, Рада не успеет принять законопроект по земельной реформе, уточнил украинский премьер.

При этом Гройсман отметил: «Мы работаем над реформами, и пятый транш МВФ будет».

Напомним, ранее Украина получила от МВФ четыре транша на общую сумму 8,4 млрд долларов. Пятый транш был запланирован на июнь-июль, однако 14 июля Верховная Рада прервет свою работу на летние каникулы – соответственно, оговоренный с МВФ график реформ не будет соблюден.