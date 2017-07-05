Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 июля 2017, среда, 10:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

«Элизиум» - это просто космос!
«Вятка Банк» перешел на «Мир»
Писатель Даннил Гранин умер в возрасте 98 лет
Две фуры и автобус не поделили дорогу в Тюменском районе
Пьяный селянин зарубил сожителя матери топором
Тюменский ХК «Рубин» проведет несколько турниров в межсезонье
В Крыму отцы-одиночки смогут получить материнский капитал
Тюменцам, потерявшим жилье в результате ЧС, могут помочь в Минстрое
Костыгин оказался в центре скандала вокруг фиктивного банкротства «Юлмарта»
По Тюмени будут ездить низкопольные автобусы экостандарта «Евро-5»
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
05 июля 2017, 09:00
Верховная Рада Владимир Гройсман кредиты МВФ Украина

МВФ отложил выделение очередного транша финпомощи Украине

МВФ
МВФ
World Bank Photo Collection

Международный валютный фонд (МВФ) отложит до конца года перечисление Украине очередного транша финансовой помощи в размере 1,9 млрд долларов, рассказал в интервью Bloomberg украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Гройсман объяснил это тем, что Верховная Рада до ухода на каникулы не успевает принять все необходимые законопроекты в рамках реформ, что являлось условием предоставления финансовой помощи. В частности, Рада не успеет принять законопроект по земельной реформе, уточнил украинский премьер.

При этом Гройсман отметил: «Мы работаем над реформами, и пятый транш МВФ будет».

Напомним, ранее Украина получила от МВФ четыре транша на общую сумму 8,4 млрд долларов. Пятый транш был запланирован на июнь-июль, однако 14 июля Верховная Рада прервет свою работу на летние каникулы – соответственно, оговоренный с МВФ график реформ не будет соблюден.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Даниил Гранин
Умер писатель Даниил Гранин
Антироссийские санкции
Россия продлила антисанкции против стран Запада
Константин Ярошенко
Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию
Полет над Катаром
Катар ответил на ультиматум арабских стран
МВФ
МВФ отложил выделение очередного транша финпомощи Украине
Архив новостей

Самое читаемое

Сергей Кириенко
Кириенко слился?
Т-50 (ПАК-ФА)
Начались завершающие испытания истребителя пятого поколения Т-50
Ким Чен Ын
Последнее корейское предупреждение
Владимир Путин и Дональд Трамп
Кремль не согласовал встречу Путина и Трампа на G20
Сергей Лавров
Лавров пообещал США соразмерный ответ на атаки по Дамаску
10:36 В Бразилии открыт новый вид колибри
10:23 Минюст разъяснил штраф за несогласованное чтение Библии в кафе
10:02 ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка
09:42 Треть опрошенных «Левада-центром» россиян хотят ужесточения внутренней политики
09:23 США созвали Совбез ООН из-за пуска КНДР «ко Дню независимости»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Топоров
Владимир Николаевич Топоров
5 июля 1928 года родился Владимир Топоров, великий российский филолог.
09:00 МВФ отложил выделение очередного транша финпомощи Украине
08:45 Катар ответил на ультиматум арабских стран
08:30 Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию
08:11 Россия продлила антисанкции против стран Запада
08:01 Умер писатель Даниил Гранин
04.07 21:08 МВД Ставрополья не нашло нарушений в получении полицейскими квартир в подарок
04.07 20:20 Криштиану Роналду обвинили в расизме за пост в социальной сети
04.07 19:57 ЕСПЧ оставил в силе свое решение по «закону Димы Яковлева»
04.07 19:33 И.о. главы Балашихи назначен мэр Реутова Сергей Юров
04.07 19:17 Концерн «Калашников» разрабатывает военную модель мотоцикла «Иж»
04.07 18:49 Тинькофф банк начал формирование собственной сети банкоматов
04.07 18:32 В приграничных районах Ленобласти предложили разрешить хождение криптовалют
04.07 18:07 Делу о хищениях при строительстве резиденции Путина присвоен гриф «Совершенно секретно»
04.07 17:38 Мединский не будет присутствовать при рассмотрении своей диссертации в БелГУ
04.07 17:18 Путин и Си Цзиньпинь предложили решение проблемы ракетных испытаний КНДР
04.07 16:47 РЖД будет продавать билеты за 120 дней до отправления поезда
04.07 16:33 Умерла вдова Алексея Германа сценарист Светлана Кармалита
04.07 16:07 Белый дом подтвердил встречу Путина и Трампа 7 июля
04.07 15:53 Европарламент одобрил новые торговые преференции Евросоюза для Украины
04.07 15:52 Жители Северной Америки ели дикий картофель более 10 тысяч лет назад
04.07 15:42 Украина запретила въезд в страну 70 российским артистам
04.07 15:28 В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Трампа
04.07 15:16 В Каталонии заявили о готовности немедленно отделиться от Испании
04.07 15:00 Фонд племянника Путина предложил закрыть выезд из страны выпускникам-отличникам
04.07 14:42 Польша выступила против интеграции Украины в ЕС из-за Бандеры
04.07 14:25 В Думе допустили серьезную корректировку «пакета Яровой»
04.07 14:07 Контрразведка ФРГ не нашла доказательств «вмешательства» России в выборы
04.07 14:02 Астрономы с Земли разыскали на Энцеладе метанол
04.07 13:49 В Кремле назвали дату встречи Путина и Трампа
04.07 13:28 Правительство выделит еще 2 млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков
04.07 13:13 Текст присяги для вступления в гражданство РФ утвержден комитетом Госдумы
04.07 12:43 В Минобороны РФ опровергли «межконтинентальность» запущенной КНДР ракеты
04.07 12:29 В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ
04.07 12:17 Морская вода и вулканический пепел придавали прочность римскому цементу
04.07 12:10 Саратовский оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России
04.07 11:40 Прямые убытки Украины от конфликта в Донбассе оценили в 50 млрд долларов
04.07 11:37 ФАС завела дело на торговую сеть «Дикси» по жалобе «Мортадель»
04.07 11:25 СМИ назвали дату второго пуска с космодрома Восточный
04.07 11:13 Британские Виргинские острова исключили из черного списка офшоров ФНС
04.07 11:02 Оливера Стоуна обвинили в нарушении авторских прав из-за фильма о Путине
04.07 10:45 Вымирание динозавров способствовало эволюции лягушек
04.07 10:41 В Германии задержан подозреваемый в планировании теракта на саммите G20
04.07 10:28 Публичное чтение Библии в России приравняли к митингам
04.07 10:11 КНДР объявила о первом пуске межконтинентальной баллистической ракеты
04.07 09:58 Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.