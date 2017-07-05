СБУ потребуется месяц для поиска российских артистов в «черном списке»

Для того, чтобы узнать, находится ли российский артист в списке невъездных на Украину, организаторам его концертов в республике в скором времени нужно будет за 30 дней обращаться в Службу безопасности Украины. Об этом сообщил в своем блоге вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко.

По его словам, соответствующие изменения в закон о гастрольных мероприятиях уже подготовлены.

«Думаю, они найдут поддержку в Верховной Раде», — отметил вице-премьер.

«И только после получения ответа от СБУ об отсутствии законных оснований для запрета въезда исполнителю из страны-агрессора организатор сможет проводить мероприятие с его участием», — заявляет чиновник.

Запрет на въезд распространяется на россиян, посетивших с концертами Крым или публично выражавших поддержку присоединения полуострова к России.

В начале июля на фестиваль Atlas Weekend в Киеве не пустили исполнителя Дельфина, а также некоторых других российсиких участников мероприятия.

Музыканты Дельфина провели концерт без своего фронтмена: на экране во время их выступления высвечивались слова песен Дельфина, которые зрители должны были исполнять самостоятельно.