Мемориальную доску с дома Колчака в Петербурге убрали по решению суда

В Петербурге с фасада дома №3 по улице Большая Зеленина убрали памятную доску адмиралу, одному из лидеров белого движения Александру Колчаку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районные власти.

«На основании решения суда было издано распоряжение комитета по культуре, по которому Музею городской скульптуры было вменено произвести демонтаж мемориальной доски. Сегодня работы были произведены», — сообщили там.

Доска была установлена в ноябре 2016 года на доме, где Колчак прожил несколько лет. Ее установили члены мемориально-просветительского центра «Белое дело» при поддержке губернатора города Георгия Полтавченко.

Демонтажа доски через суд добивались активисты движения «Суть времени» политолога Сергея Кургиняна.