Мутко пообещал изменить лимит на легионеров

Лимит на иностранных футболистов, выступающих в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), будет пересмотрен. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, передает ТАСС.

По словам чиновника, начиная с сезона 2018-2019 годов лимитировать будут число легионеров не на поле, а в заявке клубов.

Заявка на матч состоит из запасных (на замену) и резервных футболистов.

«Мы договорились, что в сентябре пройдет комитет профессионального футбола, который возглавляет Сергей Прядкин. Поставлено несколько задач, мы готовы перейти на вариант с "заявкой"», — заявил Мутко.

Ранее рабочая группа РФС предложила схему, по которой на каждые 10 легионеров в заявке должны быть 15 россиян.

По словам Мутко, возможно, легионеров будет и меньше, чем обозначено в этой схеме.