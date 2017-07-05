Обвинение запросило 2,5 года колонии для лидера «Шалтая-Болтая»

Сторона обвинения просит приговорить лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к 2,5 годам колонии общего режима. Об этом РБК рассказал адвокат подсудимого Хазрет Бижоев.

Он также сообщил, что во время предварительного заседания Аникеев признал вину и подтвердил, что добровольно пошел на сделку со следствием.

Аникеева обвиняют в том, что в 2013-2016 годах он вместе с другими хакерами группы скачивал «охраняемую законом компьютерную информацию» с целью последующей продажи.

Аникеев был задержан в ноябре 2016 года.

Вместе с ним по делу проходят еще два предполагаемых участника «Шалтая-Болтая» — Константин Тепляков и Александр Филинов, которые также находятся под арестом.

Еще один участник группы Александр Глазастиков в феврале дал интервью журналистам, в котором рассказал, что скрывается в Эстонии.

Группа «Шалтай-Болтай» стала известной по взлому предполагаемой почты премьера Дмитрия Медведева. Переписка стала одним из доказательств причастности Медведева к дорогим особнякам в России и Италии, утверждается в фильме «Он вам не Димон».