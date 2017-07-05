МЧС и РПЦ подписали соглашение по борьбе со стихиями

Глава МЧС Владимир Пучков и патриарх Русской православной церкви Кирилл подписали соглашение о сотрудничестве между министерством и церковью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Патриарх отметил, что церковь давно сотрудничает с МЧС.

«Это взаимодействие проявляется в разных обстоятельствах, в том числе связанных с преодолением сложных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и другими событиями, которые наносят ущерб жизни и здоровью граждан», — отметил он.

Также, по словам Кирилла, МЧС будет способствовать охране сохранившихся деревянных храмов.

Пучков, в свою очередь, отметил, что документ предусматривает участие Русской православной церкви в программах по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также поддержке пострадавших в зонах ЧС и от других бедствий.

«Еще одно направление взаимодействия — оказание духовной поддержки сотрудникам МЧС России и членам их семей, кадетам, курсантам, слушателям и студентам ведомственных образовательных учреждений», — сказал министр.

МЧС в рамках взаимодействия обучит священников, медсестер и добровольцев оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию.

Планируется, что епархии будут получать от МЧС информацию о происходящих чрезвычайных ситуациях и смогут при необходимости оперативно направлять туда своих волонтеров.

Также МЧС России планирует вместе с епархиями развивать в них подразделения добровольной пожарной охраны на территории храмов и монастырей.