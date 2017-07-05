Опрошенные россияне стали реже экономить на еде и чаще на лекарствах

Число опрошенных россиян, вынужденных экономить на медицинских расходах, за год выросло почти в три раза, свидетельствует опрос холдинга «Ромир».

В 2017 году 16% респондентов признались в необходимости экономить на лечении, тогда как в 2016 году показатель составлял 6%.

Число опрошенных россиян, экономящих на бытовых услугах, выросло с 4% до 13%. На мобильной связи стали экономить 12% (3%), на транспорте – 11% (3%). Число респондентов, вынужденных экономить на спорте, выросло с 4% до 10%, развлечениях – с 20% до 30%, ресторанах – с 8% до 20%.

Число респондентов, экономящих на еде, снизилось с 43% в 2016 году до 39% в 2017 году. Доля тех, кто ни на чем не экономит, выросла с 11% до 18%.

При этом респонденты до 35 лет чаще экономят на развлечениях, путешествиях, ресторанах, покупке одежды и обуви. Опрошенные россияне более старшего возраста чаще сокращают расходы на еду, деликатесы, лекарства, одежду.