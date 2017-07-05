В метро Москвы пассажиров начали информировать о часах пик

На станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена появились первые плакаты с указанием часов пиковой загрузки поездов. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал замглавы подземки по стратегическому развитию Роман Латыпов.

Первой станцией, где появились такие плакаты, стал «Лермонтовский проспект».

«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», — сказал Латыпов в ходе международного экспертного совета по транспортным вопросам.

Он добавил, что на некоторых станциях достаточно выехать на 15 минут раньше, чтобы не попасть в заполненный вагон.