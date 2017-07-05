Минкомсвязь отказалась откладывать «пакет Яровой»

Министерство связи и массовых коммуникаций России считает нецелесообразным откладывать вступление в силу «пакета Яровой», согласно которому с 1 июля 2018 года сотовые операторы и интернет-провайдеры должны будут по полгода хранить все разговоры россиян, их переписку и контент, скаченный из интернета. Об этом сообщил глава министерства Николай Никифоров, передает ТАСС.

Ранее сенатор Антон Беляков и депутат Госдумы Олег Шеин выступили за отсрочку вступления пакета в силу до 2023 года.

Их инициативой заинтересовалась правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Глава Минкомсвязи на это заявил: «Наше министерство готовило отзыв на законопроект. Мы посчитали, что перенос на 2023 год как прямая мера нецелесообразен».

Он отметил, что его министерство предложило «предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении детального плана — как эта норма будет внедряться, что она не одномоментно наступает 1 июля [2018 года] по всей стране».

По словам Никифорова, согласованная позиция правительства по вопросу вступления в силу «пакета Яровой» может появиться в течение следующей недели.

«Согласительное совещание в аппарате правительства сейчас происходит, и мы надеемся, что на следующей неделе мы увидим какую-то согласованную позицию — в каком виде законопроект у нас будет», — сказал министр.