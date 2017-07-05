СМИ анонсировали отказ России от дальнейшего сокращения добычи нефти

Россия выступит против дополнительного снижения добычи нефти, если такое предложение появится на встрече с представителями членов Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех собеседников в российском правительстве.

Один из источников агентства объяснил это тем, что согласие России от дальнейшего сокращения объемов добычи нефти могло бы послать неверный сигнал рынку: «В этом случае может возникнуть предположение, что Россия и страны ОПЕК считают недостаточным действующее соглашение о сокращении добычи».

В Минэнерго отказались комментировать данное сообщение, однако источник РБК в министерстве сообщил, что Россия намерена выполнять действующие до марта 2018 года договоренности по сокращению добычи в текущем объеме и против увеличения квот.

Встреча министров профильных ведомств России и ряда стран ОПЕК пройдет в Санкт-Петербурге 24 июля.