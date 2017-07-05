В Северной Осетии «мертвым душам» выплатили пенсий на 350 млн рублей

Сотрудники пенсионного фонда одного из районов Северной Осетии на протяжении нескольких лет сфабриковали 273 пенсионных дела, по которым выплачивали пенсии вымышленным лицам. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полиция выяснила, что мошенники действовали с января 2005 по март 2017 года.

Всего «мертвым душам» они перечислили пенсий на 350 млн рублей.

Расследуется дело по статье «Мошенничество». Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении руководителя учреждения.