В Кремле решили не ждать многого от первой встречи Путина и Трампа

Главное, для чего готовится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, — это личное знакомство двух лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Говоря о приоритетах этих переговоров для Кремля, Песков заявил: «Первая встреча, первое знакомство двух президентов — вот, наверное, главное в этой встрече».

Он отметил, что рабочий диалог между главами двух государств «жизненно необходим для всего мира» и способен повысить эффективность решения «критической массы конфликтов и проблем, которая растет день ото дня».

При этом представитель Кремля отметил, что на встрече «вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина» причин украинского кризиса.

При этом Путин и Трамп обсудят сирийское урегулирование и взаимодействие по борьбе с терроризмом.

Встреча двух лидеров состоится 7 июля на полях саммита «большой двадцатки» в немецком Гамбурге.