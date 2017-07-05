В Кремле не стали серьезно воспринимать опрос о политике президента в 2018 году

В администрации президента России Владимира Путина ознакомились с публикациями в СМИ об опросе «Левада-центра», в котором россиян спрашивали, какую линию, по их мнению, должен проводить избранный в 2018 году президент. Об этом «Газете.ру» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Опрос показал, что каждый третий (34%) россиянин хотел бы, чтобы президент проводил «более жесткую, чем сейчас» политику, 42% — такую же, еще 12% респондентов заявили, что необходима либерализация.

По словам Пескова, в Кремле читали об опросе в СМИ, но при этом с сами опросом не знакомы.

«Безусловно данные различных соцопросов принимаются во внимание, но с известными скидками», — добавил чиновник.