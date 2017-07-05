Треть опрошенных «Левада-центром» россиян хотят ужесточения внутренней политики

Аналитический центр Юрия Левады («Левада-центр») провел опрос, в котором россиян спрашивали, «какую линию, по вашему мнению, должен проводить избранный в 2018 году президент».

Треть опрошенных (34%) заявили, что «более жесткую, чем сейчас», 42% — такую же. Лишь 12% респондентов заявили о необходимости либерализации, столько же затруднились с ответом, пишут «Ведомости».

Отвечая на вопрос о линии президента во внешней политике, большинство опрошенных (56%) заявили, что она не должна меняться. «За более жесткую конфронтацию с Западом» выступили 19%, за снижение конфронтации — 13%. Еще 12% опрошенных затруднились с ответом.

Как пояснил изданию социолог «Левада-центра» Денис Волков, ужесточения курса всегда хотят от четверти до трети россиян, но нельзя сказать, что они под этим подразумевают.

«Рядовые россияне не в курсе законодательных ужесточений, притеснения оппозиции — это проходит мимо них. К тем, кто так отвечает, относятся люди постарше и победнее: они живут не очень хорошо и хотели бы, чтобы "жесткая рука навела порядок", у них нет никакой надежды, кроме как на власть», — отметил специалист.