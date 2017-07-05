Итальянский фермер на тракторе создал огромный портрет Путина

Фермер Дарио Гамбарин из Италии на своем поле создал при помощи трактора гигантский портрет президента России Владимира Путина, сообщает Associated Press.

Ферма Гамбарина находится недалеко от Вероны. Портрет шириной 135 м можно целиком рассмотреть только с воздуха.

Слева на поле по-русски написано «Путин». В правом нижнем углу — «G20 2017».

Саммит «большой двадцатки» с участием в том числе главы России пройдет в немецком Гамбурге 6-7 июля.

Путин на портрете Гамбарина сменил президента США Дональда Трампа. Также итальянский художник создавал при помощи трактора портреты предыдущего главы США Барака Обамы и бывшего руководителя Кубы Фиделя Кастро.