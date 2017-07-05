Необычные летучие рыбы помогут авиаконструкторам

На конференции Общества экспериментальной биологии, проходящей в шведском Гётеборге, группа ученых из Университета Токай в Саппоро под руководством Инады Йосинобу (Yoshinobu Inada) рассказала об особенностях полета одного из видов летающих рыб, которые могут оказаться интересными для авиаконструкторов.

Японские ученые исследовали длиннорыла (Euleptorhamphus viridis), рыбу, обитающую в Индийском и Тихом океанах. Длиннорылы способны выпрыгивать из воды и преодолевать в планирующем полете до 50 метров. Но от обычных летучих рыб, объединяемых в семейство Exocoetidae, длиннорылов отличает строение плавников. Если у обычных летучих рыб сильно развиты пары грудных и брюшных плавников, то у длиннорылов брюшные плавники сравнительно короткие. Зато спинной плавник у них сдвинут к задней половине тела. Чтобы компенсировать это, рыба в полете скручивает свое тело под углом 90 градусов и использует анальный и спинной плавники в качестве второй плоскости, создающей подъемную силу.

Однако в такой системе сложно удерживать баланс между грудными плавниками и системой из спинного и анального плавников, так как поток воздуха с передней пары плавников влияет на заднюю. Аналогичные проблемы возникают у самолетов с тандемным расположением крыльев. У таких самолетов есть две пары крыльев, но в отличие от бипланов, крылья находятся не друг над другом, а разнесены по фюзеляжу.

Чтобы понять, как решает такую проблему рыба длиннорыл, исследователи изучили видеозаписи планирования рыбы в природных условиях, а потом провели серию экспериментов, изучая поведение моделей длиннорылов в аэродинамической трубе. Оказалось, что длиннорылы уклоняются от идущего вниз от грудных плавников потока воздуха, поднимая заднюю часть тела выше груди. То есть в полете задняя часть тела рыбы находится выше передней.