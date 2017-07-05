Катар ответил на ультиматум арабских стран

Государственный министр по делам кабинета, министр информации Кувейта (выступает посредником в переговорах) шейх Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах передал министру иностранных дел Саудовской Аравии официальный ответ властей Катара на ультиматум группы арабских государств, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на совместное заявление Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.

Напомним, в середине июня Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мавритания, Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его власти в поддержке терроризма. Затем соседи Катара по региону выдвинули стране требования из 13 пунктов, среди которых – прекращение поддержки экстремистов, отказ от вмешательства во внутренние дела других стран, закрытие медиахолдинга Al Jazeera, сворачивание военного сотрудничества с Ираном и Турцией.

О содержании ответа властей Катара на ультиматум ничего не сообщается. Однако сразу после выдвижения требований глава МИД страны назвал предъявленные требования «нарушающими суверенитет».

5 июля в Каире должно пройти совещание по ситуации в Катаре с участием заинтересованных сторон.