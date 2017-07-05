Соседи Катара продолжат его блокаду за отказ выполнять ультиматум

Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн продолжат политическую и экономическую блокаду Катара. Такие после консультаций могут быть приняты дополнительные ограничительные меры, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД этих четырех стран, сообщает РИА Новости.

Ранее Катар официально уведомил соседей по региону, что не будет выполнять их ультиматум — закрывать «Аль-Джазиру» и рвать связи с Ираном.

На это Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн «выразили сожаление в связи с отрицательным ответом, поступившим от Катара, который свидетельствует о пренебрежении и несерьезном подходе к проблеме».

Эти страны 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив эмират в поддержке террористов.