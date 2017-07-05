ЦБ отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка

Центральный банк России с 5 июля отозвал лицензию у Московского национального инвестиционного банка (к 1 июня кредитная организация занимала 515 место в банковской системе РФ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

В релизе говорится, что Московский национальный инвестиционный банк был вовлечен «в осуществление сомнительных транзитных операций». Также «кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы» и не предоставляла информацию согласно законодательству о противодействии преступности и терроризму.

В банк назначена временная администрация.

Агентство по страхованию вкладов возместит вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, остаток их средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.