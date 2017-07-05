43% опрошенных россиян нашли оправдание сталинским репрессиям

43% россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, считают, что без сталинских репрессий нельзя было сохранить порядок в стране, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса.

При этом на вопрос о справедливости судебных решений по делам репрессированных утвердительно ответили лишь 16% респондентов. 68% опрошенных назвали решения несправедливыми.

Жертвами репрессий при Сталине 37% респондентов назвали несогласных с политикой властей, 24% – в основном предателей и заговорщиков, 10% – представителей отдельных этнических групп.

72% участников опроса считают необходимым рассказывать о репрессиях как можно больше во избежание повторения этого в будущем. 22% респондентов выступили за минимальное обсуждение данной темы, чтобы «это не сказывалось негативно на имидже страны».

Напомним, в июне в ходе опроса «Левада-центра» Иосиф Сталин возглавил рейтинг самых выдающихся людей всех времен и народов – его назвали 38% опрошенных.