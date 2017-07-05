Стоявший за кассовой реформой в России бизнесмен покончил с собой в Лондоне

В Лондоне скончался российский бизнесмен Владимир Щербаков, которого на родине подозревали в незаконном выводе из России более 10 млрд рублей. Об этом пишет Republic со ссылкой на источники.

По словам одного из них, предприниматель покончил с собой.

Депутат Государственной Думы Андрей Луговой заявлял, что Щербаков стоит за ООО РИК — монополистом на рынке фискальных накопителей, которые должны по закону быть в любом кассовом аппарате.

С 1 июля они должны в онлайн-режиме передавать данные в Федеральную налоговую службу.

В марте ФНС включила в число производителей новых кассовых аппаратов еще две компании — ООО «НТЦ "Измеритель"» и ООО «Прагматик».

Щербаков больше двух лет находился в международном розыске по делу о выводе более 10 млрд рублей через БВА-банк.

4 июля 2017 года следственный департамент МВД, как отмечает «Коммерснтъ», прекратил дело «за отсутствием состава преступления».

Теперь еще два фигуранта — бизнесмены Константин Сергутин и Александр Домрачев — смогут требовать компенсацию.