Стоявший за кассовой реформой в России бизнесмен покончил с собой в Лондоне
В Лондоне скончался российский бизнесмен Владимир Щербаков, которого на родине подозревали в незаконном выводе из России более 10 млрд рублей. Об этом пишет Republic со ссылкой на источники.
По словам одного из них, предприниматель покончил с собой.
Депутат Государственной Думы Андрей Луговой заявлял, что Щербаков стоит за ООО РИК — монополистом на рынке фискальных накопителей, которые должны по закону быть в любом кассовом аппарате.
С 1 июля они должны в онлайн-режиме передавать данные в Федеральную налоговую службу.
В марте ФНС включила в число производителей новых кассовых аппаратов еще две компании — ООО «НТЦ "Измеритель"» и ООО «Прагматик».
Щербаков больше двух лет находился в международном розыске по делу о выводе более 10 млрд рублей через БВА-банк.
4 июля 2017 года следственный департамент МВД, как отмечает «Коммерснтъ», прекратил дело «за отсутствием состава преступления».
Теперь еще два фигуранта — бизнесмены Константин Сергутин и Александр Домрачев — смогут требовать компенсацию.