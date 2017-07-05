Информатор WADA Степанова попала в заявку сборной России на ЧМ в Лондоне

Бегунья Юлия Степанова, которая выступила информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), включена в заявку на участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елену Орлову.

Орлова уточнила: «В числе тех, на кого оформлялась заявка, оказалась и Юлия Степанова, которая продолжает оставаться гражданкой России. Мы указали в заявке, что не имеем об этой спортсменке никакой информации, потому что она не выходит с нами на связь».

Всего в списке 14 спортсменов.

Чемпионат мира пройдёт в Лондоне с 4 по 13 августа.