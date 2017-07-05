Россия применила стратегические бомбардировщики в Сирии

ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами в Сирии, уничтожив объекты боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ или ИГИЛ). Об этом сообщают RT и ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минобороны.

Ракеты Х-101 были запущены сегодня со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, вылетевших с российского аэродрома Энгельс.

Самолеты, как сообщается, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и «нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ на границе провинций Хама и Хомс».

В результате, по данным российских военных, были уничтожены три крупных склада вооружений, а также командный пункт террористов в районе города Акербат.