Мемория. Владимир Топоров

5 июля 1928 года родился Владимир Топоров, великий российский филолог.

Личное дело



Владимир Николаевич Топоров (1928-2005) родился в Москве. В 1951 году окончил филологический факультет МГУ, в 1954 - там же аспирантуру. Всю жизнь, вплоть до самой смерти, проработал в Институте славяноведения и балканистики АН СССР - с 1954 по 1961 годы сначала младшим, потом старшим научным сотрудником, потом ведущим научным сотрудником, а в конце - заведующим сектором структурной типологии, главным научным сотрудником вплоть до 2005 года.

В 1988 году получил звание доктора филологических наук. С 1992 года был главным научным сотрудником Института высших гуманитарных исследований РГГУ.

Действительный член Российской академии наук (1991; академик АН СССР по Отделению литературы и языка с 15 декабря 1990 года), действительный член Российской академии естественных наук (1993).

Скончался 5 декабря 2005 года в Москве, похоронен на Пятницком кладбище.

Чем знаменит

Владимир Топоров – великий русский филолог. Он был «универсалом невероятного масштаба», личностью, стоящей в одном ряду с Юрием Лотманом, Сергеем Аверинцевым и Вячеславом Ивановым. Необыкновенная работоспособность Топорова сочеталась с исключительно широким кругом научных интересов: он является автором более полутора тысяч трудов по лингвистике, мифологии, фольклору, поэтике, культурологии, истории балтов и славян, был одним из главных авторов фундаментальной энциклопедии «Мифы народов мира».

«Владимир Николаевич Топоров - ученый, обнявший в своей работе все основные области знания, относящиеся к достижениям человеческого духа», - писал о нем коллега по тартусской школе Вячеслав Иванов

«Он был универсалом невероятного масштаба, - говорит о Владимире Топорове его коллега по РГГУ профессор Сергей Неклюдов, знавший ученого 40 лет. - Это был научный космос, в котором не было места никакому дилетантизму».

Топоров был одним из основателей всемирно известной московско-тартуской семиотической школы. Он реконструировал прусский язык и балто-славянский пантеон, финно-угорскую топонимику России, занимался историей русской святости и праславянского язычества, исследовал русскую литературу и даже русские граффити.

О чем надо знать

Владимир Топоров стал первым лауреатом Солженицынской премии (1998 год). При этом в своей статье о нём Григорий Ревзин отмечает его поразительное «неприсутствие» в жизни России, хотя академик и публиковал научные труды, и получал премии.

«Когда я говорю о неприсутствии, я пытаюсь сравнить его с равновеликими фигурами его поколения — Юрием Лотманом, Сергеем Аверинцевым, Вячеславом Ивановым. Все они были готовы выходить из академических рамок и превращаться в духовные авторитеты национального масштаба. Он всю жизнь оставался научным сотрудником Института славяноведения и балканистики РАН. Он не стал — не захотел стать — учителем жизни, хотя, пожалуй, в наибольшей степени был к этому подготовлен», - писал о нем Ревзин.

По мнению коллеги Топорова, профессора Института высших гуманитарных исследований РГГУ Сергея Серебряного, ученый «не любил ввязываться в скандалы, а любил сидеть и заниматься своей наукой. Он больше любил писать, чем говорить». В качестве примера Серебряный упоминает о скандале, связанном с вышедшим в 1960 году переводом памятника буддистской литературы «Дхаммапады», сделанным Топоровым. Этот перевод стал одним из лучших переводов буддистских текстов на русский. Однако его выход вызвал крупный скандал из-за «пропаганды религии», которую в нем усмотрели. «После этого Топоров не переводил такие тексты, из-за чего советское и российское религиоведение много потеряло. Однако в нем была какая-то скрытая эмоциональность - иногда он мог встать и произнести довольно длинную речь, но только тогда, когда сам этого хотел, упросить его было невозможно», - вспоминал Серебряный.

Прямая речь:

«Владимир Николаевич был человеком чудовищной психологической силы. Он это прекрасно знал и щадил собеседников, разговаривал очень тихим голосом и редко смотрел в глаза. И все равно разговаривать с ним было трудно, как будто разговаривал с ядерным реактором, пусть и благожелательным, но исполненным такой энергии, что она просто по недоразумению может тебя сжечь», - Григорий Ревзин о Владимире Топорове.

«Спектр его интересов был огромен – это и религиоведение, и классическая филология, и литература. Количество написанного им превосходит, по-моему, все возможные человеческие пределы – в списке его трудов около 2000 наименований, хотя дело, конечно, не в количестве», - о Владимире Топорове профессор РГГУ Сергей Юрьевич Неклюдов, знавший ученого 40 лет.

3 факта о Владимире Топорове:

За работу над энциклопедией «Мифы народов мира» Владимир Топоров стал лауреатом Государственной премии (1990), однако в знак протеста против трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года от премии отказался.

Топоров был членом Academia Europaea, International Semiotic Society, International Language Origin Society, International Philosophic Peirce Society, почётным членом Академии наук Латвии, доктором honoris causa Вильнюсского университета и членом Семиотического общества США.

Владимир Топоров был награждён Орденом Почёта (1997), литовским орденом Великого князя Литовского Гядиминаса (1999) и высшей наградой Латвии — орденом Трёх звёзд (2002).

Материалы о Владимире Топорове:

Волхв. Статья Григория Ревзина о Владимире Топорове.

Некролог на «Полит.ру»

Статья о Владимире Топорове в Википедии

