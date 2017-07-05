Мемория. Владимир Топоров
5 июля 1928 года родился Владимир Топоров, великий российский филолог.
Личное дело
Владимир Николаевич Топоров (1928-2005) родился в Москве. В 1951 году окончил филологический факультет МГУ, в 1954 - там же аспирантуру. Всю жизнь, вплоть до самой смерти, проработал в Институте славяноведения и балканистики АН СССР - с 1954 по 1961 годы сначала младшим, потом старшим научным сотрудником, потом ведущим научным сотрудником, а в конце - заведующим сектором структурной типологии, главным научным сотрудником вплоть до 2005 года.
В 1988 году получил звание доктора филологических наук. С 1992 года был главным научным сотрудником Института высших гуманитарных исследований РГГУ.
Действительный член Российской академии наук (1991; академик АН СССР по Отделению литературы и языка с 15 декабря 1990 года), действительный член Российской академии естественных наук (1993).
Скончался 5 декабря 2005 года в Москве, похоронен на Пятницком кладбище.
Чем знаменит
Владимир Топоров – великий русский филолог. Он был «универсалом невероятного масштаба», личностью, стоящей в одном ряду с Юрием Лотманом, Сергеем Аверинцевым и Вячеславом Ивановым. Необыкновенная работоспособность Топорова сочеталась с исключительно широким кругом научных интересов: он является автором более полутора тысяч трудов по лингвистике, мифологии, фольклору, поэтике, культурологии, истории балтов и славян, был одним из главных авторов фундаментальной энциклопедии «Мифы народов мира».
«Владимир Николаевич Топоров - ученый, обнявший в своей работе все основные области знания, относящиеся к достижениям человеческого духа», - писал о нем коллега по тартусской школе Вячеслав Иванов
«Он был универсалом невероятного масштаба, - говорит о Владимире Топорове его коллега по РГГУ профессор Сергей Неклюдов, знавший ученого 40 лет. - Это был научный космос, в котором не было места никакому дилетантизму».
Топоров был одним из основателей всемирно известной московско-тартуской семиотической школы. Он реконструировал прусский язык и балто-славянский пантеон, финно-угорскую топонимику России, занимался историей русской святости и праславянского язычества, исследовал русскую литературу и даже русские граффити.
О чем надо знать
Владимир Топоров стал первым лауреатом Солженицынской премии (1998 год). При этом в своей статье о нём Григорий Ревзин отмечает его поразительное «неприсутствие» в жизни России, хотя академик и публиковал научные труды, и получал премии.
«Когда я говорю о неприсутствии, я пытаюсь сравнить его с равновеликими фигурами его поколения — Юрием Лотманом, Сергеем Аверинцевым, Вячеславом Ивановым. Все они были готовы выходить из академических рамок и превращаться в духовные авторитеты национального масштаба. Он всю жизнь оставался научным сотрудником Института славяноведения и балканистики РАН. Он не стал — не захотел стать — учителем жизни, хотя, пожалуй, в наибольшей степени был к этому подготовлен», - писал о нем Ревзин.
По мнению коллеги Топорова, профессора Института высших гуманитарных исследований РГГУ Сергея Серебряного, ученый «не любил ввязываться в скандалы, а любил сидеть и заниматься своей наукой. Он больше любил писать, чем говорить». В качестве примера Серебряный упоминает о скандале, связанном с вышедшим в 1960 году переводом памятника буддистской литературы «Дхаммапады», сделанным Топоровым. Этот перевод стал одним из лучших переводов буддистских текстов на русский. Однако его выход вызвал крупный скандал из-за «пропаганды религии», которую в нем усмотрели. «После этого Топоров не переводил такие тексты, из-за чего советское и российское религиоведение много потеряло. Однако в нем была какая-то скрытая эмоциональность - иногда он мог встать и произнести довольно длинную речь, но только тогда, когда сам этого хотел, упросить его было невозможно», - вспоминал Серебряный.
Прямая речь:
«Владимир Николаевич был человеком чудовищной психологической силы. Он это прекрасно знал и щадил собеседников, разговаривал очень тихим голосом и редко смотрел в глаза. И все равно разговаривать с ним было трудно, как будто разговаривал с ядерным реактором, пусть и благожелательным, но исполненным такой энергии, что она просто по недоразумению может тебя сжечь», - Григорий Ревзин о Владимире Топорове.
«Спектр его интересов был огромен – это и религиоведение, и классическая филология, и литература. Количество написанного им превосходит, по-моему, все возможные человеческие пределы – в списке его трудов около 2000 наименований, хотя дело, конечно, не в количестве», - о Владимире Топорове профессор РГГУ Сергей Юрьевич Неклюдов, знавший ученого 40 лет.
3 факта о Владимире Топорове:
- За работу над энциклопедией «Мифы народов мира» Владимир Топоров стал лауреатом Государственной премии (1990), однако в знак протеста против трагических событий в Вильнюсе 13 января 1991 года от премии отказался.
- Топоров был членом Academia Europaea, International Semiotic Society, International Language Origin Society, International Philosophic Peirce Society, почётным членом Академии наук Латвии, доктором honoris causa Вильнюсского университета и членом Семиотического общества США.
- Владимир Топоров был награждён Орденом Почёта (1997), литовским орденом Великого князя Литовского Гядиминаса (1999) и высшей наградой Латвии — орденом Трёх звёзд (2002).
Материалы о Владимире Топорове:
Волхв. Статья Григория Ревзина о Владимире Топорове.