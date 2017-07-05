Научно-технологическую долину МГУ переименовали из-за особенностей рельефа

Законопроект «О научно-технологических долинах», разработать который поручил правительству президент Владимир Путин, был внесен в Госдуму под другим, более общим названием, сообщает Русская служба BBC.

Внесенный 25 мая документ называется «Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных и научных организаций».

Речь в нем идет о строительстве крупного исследовательского комплекса — технологической долины МГУ.

Концепцию «долины МГУ» разрабатывает компания «Иннопрактика», которой руководит, предположительно, младшая дочь президента РФ Катерина Тихонова.

По словам ректора Виктора Садовничего, ее компания занимается подбором кадров и научных проектов.

Отказаться от названия «долина», по словам источников издания, чиновники решили из-за аналогий с американской Кремниевой долиной.

Также один из источников сообщил, что «"долина" не подходит потому, что сразу бы всплыли взгорья, холмы и прочие части рельефа, что смешно. В Калифорнии ведь географически долина — это понятно, а какая долина в МГУ? Поэтому одумались и не стали в этой части народ смешить».