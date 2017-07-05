Минобороны показало видео удара ракетами Х-101 по Сирии

На YouTube появилась видеозапись ракетного удара ВКС России по позициям боевиков в Сирии.

Удар, как сообщало Минобороны РФ, был выполнен со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, прилетевших из Энгельса и сделавших в воздухе дозаправку.

Запись разместил телеканал «Звезда». На кадрах видно, как один из самолетов выпускает ракеты (Минобороны отмечало, что это новейшие Х-101).

Ракеты какое-то время летят рядом с Ту-95МС и истребителями Су-30СМ, сопровождающими бомбардировщики.

Затем ракеты идут на снижение.