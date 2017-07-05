В конце недели Москву ждет осеннее похолодание

К концу этой недели в Москве установится практически осеннее похолодание, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу 7 и 8 июля максимальная температура днем в столице будет +15…+16 градусов, по области даже +13 градусов.

«Солнце практически не будет проникать через толщу облаков, прибавится к этому еще и адвекция холода, то есть перенос прохладных воздушных масс с севера», — отметил Вильфанд.

В начале следующей недели в московском регионе потеплеет до +17…+20 градусов.

По словам метеоролога во второй половине июля и в начале августа будет «от четырех до шести дней с ярко выраженной летней погодой, когда температуры будут достигать 25-градусной отметки и даже выше».

Синоптик также отметил, что конец весны и начало лета на европейской территории страны оказались самыми холодными с 1994 года.

Среднемесячная температура воздуха в июне на европейской территории России была на два-три градуса ниже нормы.

В Сибири, на востоке Урала и западе Якутии наблюдалась противоположная картина. Там температура в июне доходила до +40 градусов и в среднем за месяц оказалась на два-пять градусов выше нормы.

В Сибири и на Дальнем Востоке средняя температура в первом полугодии и вовсе стала самой высокой за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1891 года.