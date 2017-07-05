Ярошенко попросил Трампа вернуть его в Россию

Россиянин Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии наркотиков, написал письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой поспособствовать его возвращению на родину, пишут «Известия» со ссылкой на текст письма, а также заявления самого Ярошенко и его супруги.

Как уточняет издание, письмо на имя американского лидера было передано 4 июля в Белый дом через посольство РФ в Вашингтоне. В то же время семья россиянина обратилась к Трампу с просьбой о помиловании Ярошенко.

В письме говорится: «Мне очень тяжело находиться в заключении вдалеке от Родины, моего народа и самое главное — моей семьи. Языковой барьер приносит мне большие проблемы. Я не могу в полной мере объяснить свои проблемы со здоровьем и не могу обратиться за медицинской помощью. Я не до конца понимаю приказы офицеров тюрьмы, что влечет за собой серьезные последствия».

Россиянин подчеркивает, что что отбывает наказание по незаконному и несправедливому приговору, но надеется на «гуманность и понимание трудной ситуации» – как поступил президент России Владимир Путин, когда «из гуманных соображений и по доброй воле вернул» в США заключенных американцев Петера Уликокса, Кевина Доуса и других.

Комментируя письмо «Известиям», Ярошенко заявил: «Это обращение к Дональду Трампу — мой последний шанс вернуться в Россию в здравом уме. Я надеюсь, что президент США проявит гуманность и милосердие и сможет передать меня властям России».

Напомним, в сентябре 2011 года суд приговорил Ярошенко к 20 годам тюрьмы по «наркотическим» статьям.