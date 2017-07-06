Аксенов анонсировал отставку трех крымских министров и мэра Ялты

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о грядущей отставке руководителей трех региональных ведомств — министров курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова, сообщает РИА Новости.

Также, по словам Аксенова, по собственному желанию уволится мэр Ялты Андрей Ростенко.

Отставки планируется согласовать на внеочередной сессии регионального парламента в пятницу, 7 июля. Глава Крыма заявил, что это «естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».

По словам Аксенова, он предложит назначить на пост министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, министра ЖКХ — Марину Горбатюк, министра топлива и энергетики — Вадима Белика.

В конце декабря 2016 года заявление об отставке написал вице-премьер крымского правительства Олег Казурин. Тогда же было объявлено об увольнении по собственному желанию министра экономического развития Крыма Валентина Демидова, отставке главного архитектора полуострова Александра Кузнецова и отстранении от работы руководителя службы капитального строительства Ивана Пойды.

До того в феврале 2016 года заявление об увольнении по собственному желанию подал глава Минсельхоза Крыма Виталий Полищук — его место занял Андрей Григоренко. В августе того же года подал в отставку вице-премьер полуострова Николай Янаки.