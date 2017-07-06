Немецкий телеканал отстранил комментатора от работы за отказ говорить о допинге в РФ

Спортивный комментатор немецкого телеканала ARD Мехмет Шолль был отстранен от освещения матчей последней недели Кубка конфедераций — 2017 за отказ комментировать допинговый скандал в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ

Известный спортивный эксперт, в прошлом игрок мюнхенского клуба «Бавария», Шолль пропал из эфира перед матчами полуфинала турнира, пишет Die Welt. Пресс-служба телеканала объяснила отсутствие Шолля в эфире тем, что он заболел.

Однако позже в немецких СМИ появилась информация, что между комментатором и руководством телеканала произошла крупная ссора. Перед полуфиналом между сборными Португалии и Мексики ARD планировал сделать подробный репортаж о проблеме допинга в России, однако Шолль отказался участвовать в его подготовке, что и стало причиной исчезновения спортивного комментатора из эфира, говорится в сообщении.

Руководство телеканала не стало отрицать информацию, пообещав дать развернутый ответ позднее.

Ранее глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию ситуации с допингом в российском спорте Ричард Макларен заявил, что в российском футболе, возможно, существовала отдельная схема для покрытия положительных допинг-проб. Впоследствии глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что все допинг-пробы, сданные российскими футболистами, участвовавшими в чемпионате мира 2014 года, дали отрицательные результаты.