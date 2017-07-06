Полиция задержала сбившую в Балашихе «пьяного» мальчика женщину

Полиция задержала Ольгу Алисову, обвиняемую в том, что она насмерть сбила в Балашихе шестилетнего мальчика Алешу Шимко, в крови которого эксперты впоследствии обнаружили алкоголь, сообщает RNS.

«Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее 6 июля стало известно, что отца погибшего мальчика признали потерпевшим по уголовному делу о халатности экспертов.

23 апреля в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе дома сбила мальчика Алешу Шимко. Машина проехала сверху, зацепила днищем и протащила несколько метров. Позднее следователь вручил отцу мальчика заключение судебно-медицинской экспертизы, гласившее, что в крови его шестилетнего сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя. После этого родители обратились в Следственный комитет.

3 июля 2017 СМИ сообщили, что полиция завершила расследование уголовного дела о гибели Алексея Шимко.

Также было возбуждено уголовное дело по факту халатности судебных экспертов, проводивших экспертизу тела погибшего ребенка. Семья мальчика не согласилась с результатами экспертизы и потребовала расследования. Также утверждается, что уголовное дело по факту гибели ребенка не возбуждали около месяца, часть доказательств была уничтожена, а на свидетелей в ходе расследования оказывалось давление.