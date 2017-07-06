Полиция провела обыск в штабе Навального в Астрахани

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Астрахани вечером 6 июля сообщили о том, что в помещение, где располагается штаб оппозиционера Алексея Навального, приехали полицейские. Об этом сообщается в сообществе «Команда Навального. Астрахань» в соцсети «ВКонтакте».

Они проводят осмотр в присутствии понятых.

Поводом для осмотра стали сообщения о «незаконной предвыборной агитации». Полицейские «ничего изымать пока не собираются», сообщили в штабе.

Проверка сообщений о незаконной агитации была поводом для обысков и изъятия агитационный материалов в штабах Навального в других российских городах.

Ранее в МВД заявили, что обыски в московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводятся в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве, заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров.