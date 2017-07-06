Премьер Сербии обвинила СМИ в неверном толковании слов о ЕС и России

Сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что ее слова о России и Евросоюзе были неверно истолкованы агентством Bloomberg, сообщается на сайте МИД России.

В ведомстве обратили внимание на интервью главы сербского правительства агентству, в котором она заявила, что «если Сербию поставят перед выбором: Россия или ЕС, то она выберет последний».

«Посол России в Белграде специально встретился с Брнабич с целью уточнить, что в действительности говорилось. Премьер Сербии сказала, что ее слова были неверно истолкованы американским агентством и передала полную стенограмму своего интервью Bloomberg, в которой приписываемое ей высказывание отсутствует. Исходим из этих разъяснений», —говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.