Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» получил два года колонии

Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, Аникеев был признан виновным в незаконном доступе к компьютерной информации (часть 3 статьи 272 УК РФ).

Владимир Аникеев был задержан в ноябре 2016 года. Сторона обвинения попросила приговорить его к 2,5 годам колонии общего режима. Во время предварительного заседания подсудимый признал вину и подтвердил, что добровольно пошел на сделку со следствием.

Аникеева обвиняют в том, что в 2013-2016 годах он вместе с другими хакерами группы скачивал «охраняемую законом компьютерную информацию» с целью последующей продажи.