Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг рекомендовал отклонить законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов, сообщает «Интерфакс».

Разработчики законопроекта предлагали ввести административную ответственность юрлиц за организацию «анонимного оставления новорожденных детей» в виде административного штрафа в размере от 1 до 5 млн рублей, либо в виде приостановки деятельности юрлица на срок до 90 суток.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла журналистам, что надо обдуманно подходить к проблеме, связанной с бэби-боксами. «Оставление детей в бэби-боксах - это вопиющий случай. Надо подумать, как сделать так, чтобы детей, которые оказались никому не нужными, общество своевременно подхватывало, чтобы сохранить им жизнь и дать будущее», - сказала она. Глава Минздрава Вероника Скворцова также поддержала законопроект о запрете бэби-боксов, заявив, что «негативы и риски перевешивают позитив».

Законопроект о запрете бэби-боксов был внесен в Госдуму летом 2016 года, хотя сами такие устройства существуют в России с 2012 года. Среди россиян есть как сторонники, так и противники бэби-боксов. Некоторые уверены, что такие устройства позволяют уменьшить число смертей новорожденных. Другие утверждают, что закрытие бэби-боксов не решит существующих проблем, связанных с отказами от нежеланных детей.